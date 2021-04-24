На японском острове Кюсю активизировался вулкан Сакурадзима

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вулкан Сакурадзима, расположенный на юго-западном японском острове Кюсю, активизировался в ночь на воскресенье. Об этом со ссылкой на национальное метеорологическое управление Японии сообщило агентство Киодо.



По его данным, управление призвало жителей близлежащих городов Кагосима и Тарумидзу быть готовыми к возможным последствиям активности вулкана.



Сакурадзима - один из самых опасных вулканов в Японии. Его извержения происходят регулярно, что доставляет немало проблем расположенному рядом крупному городу Кагосима. В Японии насчитывается около 110 активных вулканов.



