На японском острове Кюсю активизировался вулкан Сакурадзима
21:00 24.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его данным, управление призвало жителей близлежащих городов Кагосима и Тарумидзу быть готовыми к возможным последствиям активности вулкана.
Сакурадзима - один из самых опасных вулканов в Японии. Его извержения происходят регулярно, что доставляет немало проблем расположенному рядом крупному городу Кагосима. В Японии насчитывается около 110 активных вулканов.
НОВОСТИ
- 20:45 24.04.2021
- После отравления хлором на тренировке в бассейне госпитализированы 20 детей
- 20:30 24.04.2021
- Председателем ЦК КПРФ единогласно переизбран Зюганов
- 19:50 24.04.2021
- На ММКФ представили документальный фильм про создателя "ВКонтакте" и Telegram
- 19:40 24.04.2021
- В Москве за сутки выпало почти 70% месячной нормы осадков
- 18:30 24.04.2021
- Мятежники рассчитывали блокировать Минск с помощью армии - Лукашенко
- 18:20 24.04.2021
- Майя Санду поблагодарила РФ за поставку вакцины от короновируса
- 18:10 24.04.2021
- В номинации "Худший фильм" получил "Золотую малину" фильм о выборах в США
- 17:20 24.04.2021
- Пять человек были ранены при стрельбе в центре Нового Орлеана - полиция
- 17:10 24.04.2021
- Впервые за 20 лет литовские СМИ потеряли доверие населения - опрос
- 16:50 24.04.2021
- В Швейцарии обнаружен "индийский" штамм COVID-19
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать