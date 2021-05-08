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Отягощения с Россией на неформальной саммите ЕС в Порту не обсуждались - СМИ

19:45 08.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры Евросоюза на завершившемся в субботу неформальном саммите в Порту (Португалия) не обсуждали тему отношений с Россией. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

"Дискуссии о России не было, поскольку она запланирована на следующем заседании Европейского совета (саммите ЕС в Брюсселе 25 мая - прим. ТАСС) и в Совете ЕС [на уровне глав МИД 10 мая]", - отметил дипломат.

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