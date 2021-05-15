Андрей Воробьёв посадил деревья на территории будущей школы в Тропарево
15:57 15.05.2021
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Фото Константина Семенца
«Наша задача – в каждом муниципалитете сделать флагманскую школу. Важно настроить ее работу, подобрать сильных учителей, чтобы, например, сюда приезжали из Можайска, планировали здесь свое будущее, – сказал Андрей Воробьёв. – Благодарю всех, кто сегодня пришел, огромное количество и детей, и взрослых принимает участие в акции «Лес Победы». Идет преемственность поколений. Мы сажаем деревья в тех местах, где люди много времени проводят - скверы, школы. Города становятся красивыми, благоустроенными».
Новая школа – одна из 50, которые в Подмосковье строят в рамках президентского проекта. С 1 сентября здесь уже начнутся занятия, а пока детей на учебу возят бесплатные автобусы в соседнее село Сокольниково.
«Мы просили построить новую школу, потому что в старую страшно было водить учеников, да и сами дети, после того как крыша обрушилась, боялись туда ходить. И вот нас услышали, большое спасибо, – сказала жительница Можайского г.о. Ирина Евсеева, которая в 2019 обращалась к губернатору с такой просьбой. – Школа большая, классы просторные, уютные, светлые, оборудованы по последнему слову техники. Могу сказать точно - наша школа будет лучшей в муниципалитете».
Акция «Лес Победы» проводится в Подмосковье с 2013 по инициативе губернатора – жители высаживают деревья и кустарники в память о героях Великий Отечественной войны. В этом году она продлится до 25 мая, сегодня прошел единый день посадки растений. Принять участие могут все желающие - на каждом участке подготовлены сеянцы, саженцы, инвентарь. Выбрать площадку поможет интерактивная карта.
«Раньше на этом месте было много яблонь, сейчас мы посадили новые и здесь опять появится прекрасный сад, –рассказала 7-классница Тропаревской школы Алина Павлова. – А за школой будет Сад Победы из кленов».
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