Путин рассказал о том, что ожидает от встречи с Байденом
11:30 13.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин ожидает от предстоящей 16 июня встречи в Женеве с президентом США Джо Байденом восстановления личных контактов и налаживания диалога по вопросам, представляющим взаимный интерес. Об этом российский лидер заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1", фрагмент которого опубликован в воскресенье на сайте smotrim.ru.
"[Планируется] восстановить наши личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать реально функционирующие механизмы взаимодействия по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы", - сказал президент РФ.
Среди вопросов, представляющих взаимный интерес, он назвал стратегическую стабильность, тему региональных конфликтов, природоохранные мероприятия и заботу об экологии в целом, в глобальном смысле, а также сотрудничество в области экономики.
"Если мы после этой встречи создадим механизмы работы по всем этим направлениям, мне кажется, было бы уже хорошо. Можно было бы сказать, что встреча прошла недаром", - сказал Путин.
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