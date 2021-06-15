0
0
63
НОВОСТИ

Госдума упростила получение виз близким родственникам российских граждан

17:32 15.06.2021 Источник: Интерфакс

Госдума приняла во вторник в третьем, окончательном чтении закон об упрощении получения визы для пребывания в РФ иностранцам - близким родственникам россиян, а также тех, кто приехал в РФ учиться либо работать.

Закон, инициированный правительством РФ, позволит оформлять многократные долгосрочные частные визы иностранным гражданам, являющимся близкими родственниками граждан РФ без оформления приглашений.

Близкими родственниками, согласно закону, будут считаться супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, супруги детей, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки.

Такие визы можно будет получать на основании заявления в письменной форме гражданина РФ.

Для таких иностранных граждан увеличивается срок действия многократных частных виз до одного года, при этом исключается ограничение, согласно которому суммарный срок пребывания иностранного гражданина на территории РФ по многократной визе не должен превышать 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.

Кроме того, законом предусматривается возможность пребывания иностранного гражданина, въезжающего в целях: экстренного лечения либо в связи с тяжелой болезнью или смертью близкого родственника, сроком до 3 месяцев; прохождения лечения, и сопровождающему его лицу, сроком до 1 года.

Предусматривается также возможность пребывания членов семьи иностранного гражданина, въезжающего в РФ в целях обучения, на срок действия визы, выданной указанному иностранцу.

Смогут получить визу члены семьи, то есть супруг или супруга, а также несовершеннолетние дети въехавших в РФ для осуществления трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства - квалифицированных специалистов, имеющих право на прием в гражданство РФ в упрощенном порядке.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:00 15.06.2021
Байден прибыл в Женеву, где пройдет его встреча с Путиным
0
41
17:18 15.06.2021
СберАвтопарк: падения цен на автомобили ждать не стоит
0
112
17:12 15.06.2021
В пакистанской провинции Синд заблокируют телефоны отказавшихся от вакцинации граждан - ТВ
0
107
17:10 15.06.2021
Политолог Романов: Большой наплыв трудовых мигрантов бьет по населению России
0
118
17:00 15.06.2021
Алиев и Эрдоган подписали декларацию о союзнических отношениях Азербайджана и Турции
0
134
16:41 15.06.2021
Роман Романенко: Слаженная работа парламента и Центробанка позволит справиться с последствиями пандемии
0
147
16:32 15.06.2021
Эстония прекратит финансировать школьное образование на русском с 2035 года - премьер
0
158
16:12 15.06.2021
Объем ВРП на душу населения на Северном Кавказе в три раза ниже, чем в среднем по стране - Решетников
0
192
16:00 15.06.2021
Дума повышает до 21 года возраст приобретения охотничьего оружия
0
182
15:32 15.06.2021
Приштина на переговорах отказалась выполнять Брюссельские соглашения - Вучич
0
261

Возврат к списку