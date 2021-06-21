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НОВОСТИ

Дениса Проценко в связи с выдвижением в Госдуму поддержал доктор Румянцев

13:01 21.06.2021

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Фото Ольги Макаровой
Главный врач Городской клинической больницы № 40 Денис Проценко включен в лидеры федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму, что, по мнению доктора А. Румянцева, главного детского онколога-гематолога, академика РАН, свидетельствует об особом внимании, которое государство уделяет здравоохранению и развитию медицины в России. "Такие опытные, обладающие высокой квалификацией врачи как Проценко необходимы в Госдуме" - уверен главный врач Центра им. Рогачева.

19 июня в Москве на состоявшемся XX съезде "Единой России" президент РФ предложил выдвинуть главного врача Городской клинической больницы № 40 г. Москвы Дениса Проценко в лидеры списка от ЕР в связи с выборами в Госдуму РФ. Путин считает, что в первой пятерке наряду с зарекомендовавшими себя "политическими тяжеловесами" необходимы новые люди, те, кто представляет значимые направления в современной жизни.

Александр Румянцев считает внесение в список федеральной пятерки Дениса Проценко абсолютно заслуженным, учитывая его беспрецедентную работу и лидерские способности, в полной мере проявившиеся во время эпидемии COVID-19, позволившие грамотно противостоять трудностям, связанным со сложной эпидемиологической ситуацией. Учитывая, что Проценко здравоохранение и его проблемы знает изнутри, то в качестве депутата Госдумы он будет способствовать более быстрому развитию отечественной медицины, считает онколог

В своем выступлении XX съезде партии «Единая Россия» Владимир Путин отдельно выделил здравоохранение как приоритетное направление для руководства страны и обратил внимание на то, что одной из важнейших задач, стоящих перед государством, является рост системы здравоохранения, ее кадровый потенциал, грамотная организация работы больниц и поликлиник.

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