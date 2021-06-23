В Ялту прибыли 200 спасателей и 30 единиц техники для ликвидации последствий наводнения
11:20 23.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группировка из 200 человек и 30 единиц техники Ногинского и Тульского спасательных центров МЧС России прибыли в Ялту для ликвидации последствий наводнения и проведения дезинфекции объектов в рамках борьбы против коронавируса. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ведомства.
"23 июня в Ялту прибыли 200 человек личного состава и 30 единиц техники Ногинского и Тульского спасательных центров МЧС России для проведения аварийно- восстановительных работ и оказания адресной помощи населению. Кроме того, спасатели проведут дезинфекцию социально значимых объектов, а также улиц, которые оказались подтоплены", - сказали в пресс-службе.
В МЧС подчеркнули, что группировка усилена инженерной техникой - мотопомпами, гидравлическими, аварийно- спасательными и шанцевыми инструментами.
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