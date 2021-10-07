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Офисы президентов РФ и Украины не пришли к пониманию повестки для встречи лидеров - Песков

14:32 07.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль отмечает отсутствие готовности к формулированию повестки для встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы неоднократно говорили, что, действительно, между администрацией Украины и администрацией президента, с нашей стороны это заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак, действительно, осуществлялись контакты с целью нащупать тот перечень вопросов, которые могли бы обсуждаться. Озвучивались, формулировались разные предложения, но пока в сухом остатке какое-то общее понимание и готовность к формулированию повестки дня для возможной встречи отсутствуют", - сказал он.

В апреле Зеленский заявил о желании встретиться с Путиным, чтобы обсудить конфликт на востоке Украины. Глава российского государства 22 апреля, комментируя это предложение, отметил, что если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то руководство Украины в первую очередь должно встречаться с руководителями ДНР и ЛНР. При этом Путин добавил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если речь идет о развитии двусторонних отношений.

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