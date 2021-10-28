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Бомбардировщики США начали отработку уничтожения кораблей ВМФ РФ - Forbes

10:05 28.10.2021 Источник: Известия

Бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer отрабатывают новую задачу, направленную на уничтожение кораблей Черноморского и Балтийского флотов России. Об этом сообщает 27 октября американский журнал Forbes.

Отмечается, что пара бомбардировщиков могут выпустить по Балтийскому флоту 48 противокорабельных ракет большой дальности LRASM.

«Этого может оказаться вполне достаточно, чтобы потопить весь флот за один присест и устранить главную угрозу кораблям США и их союзников в регионе», — говорится в публикации.

Аналогичным образом из воздушного пространства НАТО могут быть обстреляны российские корабли, находящиеся в любой точке Черного моря.

Издание уточняет, что 19 октября B-1B Lancer отработали нанесение подобного массированного ракетного удара.  Известия

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