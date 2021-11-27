Около 90% предпринимателей в РФ столкнулись с ростом цен на все товары и услуги - опрос
11:00 27.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 90% опрошенных владельцев малых предприятий и частных предпринимателей в РФ столкнулись в 2021 году с ростом цен на все товары и услуги. Такие результаты показал проведенный Райффайзенбанком опрос.
"В 2021 году большинство предпринимателей столкнулись с ростом цен на ключевые товары и услуги. Почти 90% опрошенных владельцев малых предприятий и частных предпринимателей зафиксировали рост цен на все, чем им приходится пользоваться - товары, услуги и сырье. Это привело к росту зарплатных ожиданий сотрудников, и нанимать персонал стало сложнее - об этом заявили 28% респондентов", - сообщили ТАСС в пресс-службе Райффайзенбанка. Кроме того, 38% опрошенных бизнесменов заявили о значительном увеличении трат на транспорт и доставку.
Также важными или критичными для бизнеса предприниматели назвали инфляцию, снижение доходов населения и локдаун. Так ответили 20% опрошенных.
Наименьшее влияние на работу малого бизнеса в 2021 году оказали закрытые границы, кредитная нагрузка и конкуренция со стороны цифровых сервисов. Около 40% опрошенных владельцев и управляющих малым бизнесом включили их в список наименее значимых факторов. Также 23% опрошенных заявили, что проверки со стороны госорганов почти не повлияли на их бизнес в 2021 году.
Умеренное влияние на работу малых предприятий в России оказали налоги и рост зарплат сотрудников, считают 34% бизнесменов, оценив их как не самые значимые.
Вместе с тем одной из самых сложных задач в настоящее время предприниматели отмечают составление отчетов о соблюдении антиковидных ограничений. Так ответили 29% бизнесов. Кроме того, почти каждый десятый предприниматель считает сложным проведении валютных операций и работу с зарубежными партнерами.
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