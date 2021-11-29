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Сбер одержал победу в двух номинациях премии FX Tech Awards от Global Finance

15:05 29.11.2021

Два решения Сбера стали лидерами в двух номинациях первой ежегодной премии FX Tech Awards, проводимой журналом Global Finance в рамках G.W. Platt Foreign Exchange Awards — «лучшее решение для торговли на валютных рынках» и «лучшее валютное решение для малого и среднего бизнеса».

Эта новая премия, она присуждается компаниям, разрабатывающим и внедряющим технологии, совершенствующие обмен валютами.

Как отметил старший управляющий директор, департамент глобальных рынков Сбера Александр Зозуля: «Для нас очень ценно получение такой авторитетной премии от Global Finance, особенно в сфере валютной конверсии. Мы сделали многое за последние годы, чтобы полностью трансформировать процесс, сделать его технологичным и современным. Это значит, что мы развиваемся в правильном направлении и сделаем всё, чтобы и дальше предоставлять нашим клиентам сервис высшего уровня».

Платформа Sberbank Markets была признана журналом Global Finance лучшей технологической платформой для корпоративных клиентов по FX-операциям (The Best FX Trading Technology Platform for Corporations) в рамках другого конкурса международных FX-провайдеров-2019 (Global Finance Best Foreign Exchange Provider Awards 2019).

Global Finance — авторитетное международное издание, посвящённое финансовой и банковской индустрии, насчитывающее более 30 лет. В аудиторию издания входят высшие руководители крупных международных и финансовых компаний, принимающие ключевые решения в сфере бизнеса и инвестиций. Global Finance ежегодно отмечает лучшие финансовые институты по всему миру в рамках своей премии, которая стала стандартом качества для финансовой отрасли.

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