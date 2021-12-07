В результате стрельбы в МФЦ в Москве погибли два человека и трое пострадали - мэр

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека погибли и трое пострадали в результате стрельбы, которая произошла в МФЦ на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем аккаунте в "ВКонтакте".

"В МФЦ "Рязанский" произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали", - написал мэр.



Мужчина, задержанный за стрельбу в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы, находится в неадекватном состоянии. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Задержанный, по предварительной информации, находится в неадекватном, невменяемом состоянии", - сказал собеседник агентства.