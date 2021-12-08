Сбер признан лучшим в нескольких номинациях премии Go Banking Awards
17:38 08.12.2021
|Фото: пресс-служба Сбера
Экспертами премии высоко оценено мобильное приложение СберБанк Онлайн, месячная аудитория которого превышает 73 млн человек, что выводит его в ранг самых популярных банковских предложений в мире.
Сбер в 2019 и 2020 году уже становился победителем в рейтинге Go Banking взяв победу в главной номинации премии («Лучший мобильный банк» и «Работа с мобильной аудиторией» соответственно).
Алексей Круглов, вице-президент, директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка подчеркнул: «Каждый год ставит перед нами новые задачи по развитию СберБанк Онлайн и для нас очень важно, чтобы и при дальнейшем расширении функциональности приложение оставалось таким же удобным в использовании. Над этим работают сотни команд, и я очень рад, что наши клиенты высоко оценивают результаты этого труда. И, конечно, мы благодарны команде Go Banking, которая ежегодно готовит подробный отчёт о состоянии мобильного банкинга в стране, он помогает нам следить за тенденциями и дальше совершенствовать наши приложения».
Екатерина Гладкова, Chief Operations Director, Go Banking, со своей стороны признала российский банкинг одним из передовых и конкурентоспособных в мире.
Первый рейтинг успешных игроков был создан на основе отчета 2017 года о мобильном банкинге Go Banking, аналитиками оценивались удобство использования приложения, уровень «мобилизации» бизнеса в целом, а также успешность продвижения. В 2019 году на основе рейтинга была учреждена ежегодная премия Go Banking Awards.
Go Banking — это исследование приложений мобильного банкинга в России, оценка 35 банков по 18 критериям и 107 показателям, а также рейтинг банковских приложений для частных лиц. В 2021 году в исследовании приняли участие независимые эксперты из сферы digital и представители маркетинга банков. Партнёрами данных исследования стали сервис для аналитики рынка мобильных приложений AppMagic и исследовательский холдинг Romir. В агентстве Go Mobile подготовкой исследований занимается независимый юнит Go Consulting. Данные исследования помогали верифицировать представители банков-участников.
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