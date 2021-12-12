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Курс на независимость и интеграцию с Россией в Приднестровье продолжится - лидер Тирасполя

14:20 12.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приднестровье продолжит курс на независимость с последующей интеграцией в состав России. Об этом заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский после голосования на проходящих здесь в воскресенье президентских выборах.

"Приднестровье продолжит путь, выбранный народом и закрепленный итогами референдума 2006 года", - сказал Красносельский, напомнив, что курс "на независимость с последующей интеграцией в состав Российской Федерации" тогда поддержало 97,1% участников плебисцита. Среди главных приоритетов внутренней политики он назвал "цели и задачи, прописанные в Стратегии развития республики: рост уровня зарплат, пенсионных и иных социальных выплат, повышение качества здравоохранения и возможностей системы образования".

"Наша цель - дальнейшее построение социально ориентированного государства с рыночной формой экономики. Я вижу будущее только в развитии", - уточнил лидер Тирасполя.

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