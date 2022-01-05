Участники массовых беспорядков в Алма- Ате захватили здание КНБ Казахстана

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Здание управления Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана захвачено в Алма- Ате. Об этом ТАСС сообщил очевидец событий.



"Несколько десятков человек ворвались в здание КНБ в Алма-Ате и полностью его захватили", - сообщил очевидец.



По его словам, здание департамента КНБ Казахстана по городу Алма-Ата штурмовали более сотни участников массовых беспорядков, вооруженных в том числе металлическими прутами и камнями.



Зданию во время штурма был нанесен значительный материальный ущерб.



