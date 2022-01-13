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В "Президент-отеле" в Москве упал лифт, два человека погибли - источник

21:40 13.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лифт упал в "Президент- отеле" в Москве, два человека погибли. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В "Президент-отеле" на Большой Якиманке сорвался лифт, в результате чего погибли два человека", - сказал собеседник агентства.

По его словам, упавший лифт вскрывают. По предварительной информации, людей в кабине больше не было. В настоящее время на месте работают правоохранительные органы, выясняются причины происшествия.

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