В "Президент-отеле" в Москве упал лифт, два человека погибли - источник

21:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лифт упал в "Президент- отеле" в Москве, два человека погибли. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.



"В "Президент-отеле" на Большой Якиманке сорвался лифт, в результате чего погибли два человека", - сказал собеседник агентства.



По его словам, упавший лифт вскрывают. По предварительной информации, людей в кабине больше не было. В настоящее время на месте работают правоохранительные органы, выясняются причины происшествия.



