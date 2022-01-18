Назарбаев обратился к согражданам
14:18 18.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в скором времени станет председателем правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"). Об этом заявил первый глава государства Нурсултан Назарбаев в опубликованном во вторник обращении к согражданам.
"Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности. В скором времени президент будет избран председателем партии "Нур Отан". Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны", - сказал Назарбаев.
[обновлено 14:26]
Он также добавил, что в настоящее время является пенсионером и находится на заслуженном отдыхе в столице страны и никуда из нее не уезжал.
"Отвечая на многочисленные обращения в мой адрес и в связи с публикациями в средствах массовой информации, сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером. И в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал", - сказал Назарбаев в обнародованном во вторник обращении к согражданам.
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