Российские технологии голосовой биометрии продемонстрировали выдающиеся результаты в международном конкурсе NIST

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Группа компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбера) показала выдающиеся результаты в тестировании голосовой биометрии (алгоритмов распознавания человека по голосу) Национальным институтом стандартов и технологий США (NIST).

«Качественное распознавание человека по голосу позволяет совершенствовать бизнес и государственные сервисы, упрощая нашу жизнь, – отметил генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский. – Высококлассные речевые технологии помогают создавать лучших диалоговых ассистентов – оптимизируют работу контактных центров, офисов продаж и обслуживания. Речевая аналитика помогает делать выводы об удовлетворенности клиента и качестве диалога, а значит – непрерывно совершенствовать пользовательский опыт. И шире – идентификация людей по голосу востребована в биометрических системах национального масштаба».

Технология группы компаний ЦРТ показала выдающийся результат в конкурсе NIST SRE21 (Speaker Recognition Evaluation). «NIST SRE 21 – пятый конкурс 2021 года, где технологии ЦРТ получают высокий балл от компетентного международного жюри, – сообщил Дмитрий Дырмовский. – Признание ЦРТ в международных конкурсах – не только личная победа, но знаковое событие для всей индустрии. Мы рады выводить решение задач в области голосовой биометрии, над которыми работают сильнейшие команды со всего мира, на новый уровень, достойно представляя свои ключевые компетенции на глобальном рынке».

В конкурсе решалось несколько задач:

– распознавание говорящего по аудио разных источников: телефонных звонков (conversational telephone speech, CTS), звука из видео (audio from video, AfV). Для решения использовался алгоритм распознавания человека по голосу;

– распознавание говорящего по аудио и видео из разных источников: телефонных звонков (CTS), звука из видео (AfV) и просто видео. Для решения использовалась комбинация алгоритмов распознавания человека по голосу и по лицу.

Особенность конкурса в этом году – два варианта обучения алгоритмов: вариант Fixed допускал использование только звуковых данных от организаторов. Вариант Open допускал использование любых данных. Сложность заключалась в том, что данные записывались как через телефон (обычные телефонные разговоры), так и в микрофонном канале (записи с видеокамер), а люди на записях разговаривали на различных языках: английском, китайском, арабском и других.

Научная команда ЦРТ для решения задачи распознавания человека одна из первых успешно применила комбинацию архитектур нейронных сетей типа transformer, которая популярна в задачах компьютерного зрения, понимания естественного языка, и wav2vec, которая применяется в задачах распознавания речи. Такой подход позволил достичь низкого уровня ошибки верификации человека по голосу.

Также команда группы ЦРТ принимает участие в еще одном конкурсе – NIST CTS Speaker Recognition Challenge. Это конкурс в формате ongoing: соревнования длятся нон-стоп, периодически подводятся промежуточные результаты. В этом соревновании команда группы ЦРТ также демонстрирует высокие результаты. Основная задача CTS Challenge – распознать говорящего по записям в телефонном канале, при этом человек может говорить на разных языках – английском, французском, арабском, и с разных моделей смартфонов. В соревновании принимают участие 33 команды из ведущих университетов и коммерческих компаний.

Среди участников соревнований – сильнейшие научные команды ведущих университетов мира, команды коммерческих компаний – исследователи из Китая, США, Японии, Италии, Франции, Испании, Израиля, Сингапура, Чехии.

Группа компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбера) – глобальный разработчик продуктов и решений на основе разговорного искусственного интеллекта, машинного обучения и компьютерного зрения c 30-летним опытом. Технологически эксперт в области речевых технологий, лицевой и голосовой биометрии. Группа ЦРТ фокусируется на создании AI-решений для сегментов B2B и B2G: реализовано более 5 тыс. AI-проектов по всему миру, в том числе – национального масштаба – в Мексике, Эквадоре, Ближнем Востоке. В России решения ЦРТ работают в крупнейших банках, телеком-компаниях, ТЭК, госсекторе, применяют для реализации концепции Safe&Smart сity. Технологии выявления подделок голоса и распознавания речи от группы ЦРТ занимают лидирующие позиции в мировых рейтингах NIST, VOiCES, CHiME.