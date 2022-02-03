Белоруссия готова создавать новые учебно-боевые центры с РФ - Лукашенко
13:32 03.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минск готов создавать новые учебно-боевые центры с Москвой для освоения новейших образцов вооружений. Об этом он заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Минске с министром обороны России Сергеем Шойгу, сообщает агентство БелТА.
"Мы готовы создавать еще центры для того, чтобы освоить и системы противовоздушной обороны, и новейшие образцы вооружений, которые сегодня создаются на территории России. Нам опять же критически важно их освоить и уметь пользоваться", - подчеркнул белорусский лидер.
Как было отмечено на встрече, на которой присутствовал и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, уже созданы три таких центра - два на территории России и один в Белоруссии.
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