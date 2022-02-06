Ситуация с протестами в Оттаве полностью вышла из-под контроля - мэр Уотсон
20:51 06.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Ситуация в настоящее время полностью вышла из-под контроля, — сказал он. — У них (протестующих — прим. ТАСС) гораздо больше людей, чем у нас полицейских». Уотсон признал, что стражам порядка нужно было активнее действовать на начальных этапах демонстрации. В качестве примера он привел возведение демонстрантами в парке перед мэрией деревянной кухни, которая стала одной из точек сбора протестующих.
НОВОСТИ
- 21:10 06.02.2022
- Австрийцам, привитым "Спутником V" придется "перекалываться"
- 19:45 06.02.2022
- В Америке уже думают, как помочь беженцам из Украины в случае "агрессии" России
- 18:20 06.02.2022
- Планируемые США санкции против России окажут воздействие на Китай - Помощник президента США
- 16:34 06.02.2022
- Макрон: Геополитическая цель России сегодня явно не Украина
- 14:50 06.02.2022
- Макрон рассказал о целях своего визита в Россию
- 14:44 06.02.2022
- Андрей Воробьёв обратился к российским олимпийцам: «Мы переживаем – вы побеждаете!»
- 14:37 06.02.2022
- Доказательств, что российские агенты были во Врбетице нет - Президент Земан
- 13:24 06.02.2022
- Полиция Оттавы не может справиться с протестующими против ковидных ограничений
- 11:40 06.02.2022
- В медальном зачете Олимпиады в Пекине Россия поднялась на 2-е место
- 11:30 06.02.2022
- Число умерших от COVID-19 за сутки в России с 16 января остается примерно на одном уровне - Оперштаб
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать