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Ситуация с протестами в Оттаве полностью вышла из-под контроля - мэр Уотсон

20:51 06.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти и полиция канадской столицы больше не контролируют ситуацию с протестами дальнобойщиков против коронавирусных ограничений, которые с 29 января проходят в Оттаве. Об этом в воскресенье заявил мэр города Джим Уотсон в эфире радиостанции «580 си-эф-ар-эй».

«Ситуация в настоящее время полностью вышла из-под контроля, — сказал он. — У них (протестующих — прим. ТАСС) гораздо больше людей, чем у нас полицейских». Уотсон признал, что стражам порядка нужно было активнее действовать на начальных этапах демонстрации. В качестве примера он привел возведение демонстрантами в парке перед мэрией деревянной кухни, которая стала одной из точек сбора протестующих.

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