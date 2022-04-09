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НОВОСТИ

В ЕС заявили, что Венгрия нарушит санкции, оплачивая российский газ в рублях

08:30 09.04.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В ЕС пригрозили Венгрии санкциями за оплату рублями газа из России. Такую позицию обозначила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Предложение Путина перевести расчёты с евро на рубли и затем оплатить счёт за газ — это нарушение санкций. Если вы сделаете это, заплатите в рублях, то вы нарушите санкции, вы обойдёте санкции, которые мы наложили на Россию», — сказала политик в интервью CNN.

6 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности платить за газ в рублях, если Россия этого захочет. Ранее он обещал не следовать примеру США и не присоединяться к запрету на торговлю энергоносителями с Москвой.

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