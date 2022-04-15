РФ сформирует космический сегмент войск РЭБ

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Космический сегмент войск радиоэлектронной борьбы планируют создать в РФ на основе спутниковой группировки. Об этом сообщил начальник войск РЭБ Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Юрий Ласточкин.

Он отметил, что в настоящий момент решена задача выбора приоритетных направлений развития войск РЭБ в долгосрочной перспективе.

«В качестве основных направлений здесь мы видим: формирование космического сегмента войск РЭБ на основе группировки космических аппаратов; создание разведывательно-ударных комплексов РЭБ на базе реактивных систем залпового огня и беспилотных летательных аппаратов; разработку средств функционального поражения радиоэлектронных средств мощным электромагнитным излучением; формирование единого информационно-коммуникационного пространства войск РЭБ и его интеграцию в единое информационно-коммуникационное пространство Вооруженных сил РФ», — рассказал Ласточкин в интервью «Красной звезде».