РФ сформирует космический сегмент войск РЭБ
10:00 15.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Космический сегмент войск радиоэлектронной борьбы планируют создать в РФ на основе спутниковой группировки. Об этом сообщил начальник войск РЭБ Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Юрий Ласточкин.
Он отметил, что в настоящий момент решена задача выбора приоритетных направлений развития войск РЭБ в долгосрочной перспективе.
«В качестве основных направлений здесь мы видим: формирование космического сегмента войск РЭБ на основе группировки космических аппаратов; создание разведывательно-ударных комплексов РЭБ на базе реактивных систем залпового огня и беспилотных летательных аппаратов; разработку средств функционального поражения радиоэлектронных средств мощным электромагнитным излучением; формирование единого информационно-коммуникационного пространства войск РЭБ и его интеграцию в единое информационно-коммуникационное пространство Вооруженных сил РФ», — рассказал Ласточкин в интервью «Красной звезде».
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