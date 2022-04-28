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США обеспокоены возможностью создания Ираном ядерного оружия в ближайшие недели — Псаки

10:00 27.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация обеспокоена возможностью создания Ираном ядерного оружия в ближайшие две недели. Об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ее спросили, беспокоит ли Белый дом возможность того, что, по некоторым оценкам, в течение уже двух недель Иран может создать ядерное оружие. «Да, это определенно беспокоит нас. Я бы сказала, что мы возвращаемся назад в период до иранской ядерной сделки, которая жестко ограничивала ядерную программу Ирана, она контролировалась международными инспекторами. С тех пор как администрация [экс-президента США Дональда] Трампа отказалась от участия США в сделке, Иран быстро ускорил свою ядерную программу и сократил сотрудничество с международными инспекторами, не выполняя обязательств по ядерной сделке», — ответила Псаки.

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