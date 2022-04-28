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Константин Ремчуков вновь избран главой Общественной палаты Москвы

12:00 27.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председателем Общественной палаты столицы четвертого созыва избран главред и гендиректор ЗАО «Редакция „Независимой газеты“»  Константин Ремчуков. Соответствующее решение единогласно принято членами палаты на заседании в среду

Голосование состоялось в открытом формате. В первом заседании Общественной палаты столицы из 45 ее членов приняли очное участие 37 человек, дистанционно — двое.

Константин Ремчуков работает на посту председателя московской Общественной палаты с 2016 года. В Общественной палате Москвы 45 членов. 23 марта депутаты Московской городской Думы утвердили 15 членов ОП по представлению зарегистрированных в столице некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений. Еще 15 человек 29 марта утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Прошедшие в новый созыв 30 общественников 22 апреля определили еще 15 членов ОП.

Заместителями председателя ОП избраны телеведущая Арина Шарапова, худрук московского театра мюзикла Михаил Швыдкой и заместитель генерального директора НКО "Московский центр инновационных технологий в здравоохранении" Татьяна Кривенко.


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