Константин Ремчуков вновь избран главой Общественной палаты Москвы
12:00 27.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председателем Общественной палаты столицы четвертого созыва избран главред и гендиректор ЗАО «Редакция „Независимой газеты“» Константин Ремчуков. Соответствующее решение единогласно принято членами палаты на заседании в среду
Голосование состоялось в открытом формате. В первом заседании Общественной палаты столицы из 45 ее членов приняли очное участие 37 человек, дистанционно — двое.
Константин Ремчуков работает на посту председателя московской Общественной палаты с 2016 года. В Общественной палате Москвы 45 членов. 23 марта депутаты Московской городской Думы утвердили 15 членов ОП по представлению зарегистрированных в столице некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений. Еще 15 человек 29 марта утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Прошедшие в новый созыв 30 общественников 22 апреля определили еще 15 членов ОП.
Заместителями председателя ОП избраны телеведущая Арина Шарапова, худрук московского театра мюзикла Михаил Швыдкой и заместитель генерального директора НКО "Московский центр инновационных технологий в здравоохранении" Татьяна Кривенко.
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