Трамп обвинил действующую администрацию США в неумении общаться с Путиным

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующая американская администрация не имеет понятия о том, как правильно взаимодействовать с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил в пятницу экс-хозяин Белого дома Дональд Трамп.

«Они не знают как вести дела с Владимиром Путиным. Они просто говорят неправильные вещи в неправильное время», — сказал он, выступая на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания.

По мнению Трампа, нынешние власти «не знают ничего о психологии» и о том, как стабилизировать текущую ситуацию.