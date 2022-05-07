Трамп обвинил действующую администрацию США в неумении общаться с Путиным
09:40 07.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Они не знают как вести дела с Владимиром Путиным. Они просто говорят неправильные вещи в неправильное время», — сказал он, выступая на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания.
По мнению Трампа, нынешние власти «не знают ничего о психологии» и о том, как стабилизировать текущую ситуацию.
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