Небензя допустил, что Украина расплачивается за поставки оружия зерном
09:00 20.05.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Постпред РФ при ООН допустил, что Украина расплачивается за поставки оружия зерном. У России есть подозрения, что оно закачивается в зернохранилища европейских стран в качестве платы за получаемое Киевом оружие, отметил Василий Небензя.
«Зерно, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, вывозится из страны самым активным образом — как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. Так, как мы понимаем, Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение», — отметил российский постпред при ООН.
При этом дипломат отверг обвинения в адрес России в блокировке портов на Чёрном море.
«Вы утверждаете, что мы якобы блокируем возможность вывоза сельхозпродукции с Украины морским путём. Однако правда в том, что именно Украина продолжает блокировать в портах Николаева, Херсона, Черноморска, Мариуполя, Очакова, Одессы и Южного 75 иностранных судов из 17 государств и именно Украина заминировала акваторию», — подчеркнул Небензя.
Он добавил, что российские войска ежедневно открывают гуманитарный коридор для движения судов. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 09:32 20.05.2022
- Россия применяет истребители Су-57 в спецоперации на Украине — источник
- 09:20 20.05.2022
- Ковид уже можно отнести к сезонным заболеваниям — Попова
- 09:05 20.05.2022
- США не одобряли поставки Украине противокорабельных ракет - Пентагон
- 22:15 19.05.2022
- Канцлер Германии обвинил Россию в возможном глобальном продовольственном кризисе
- 21:05 19.05.2022
- Постпред РФ при ООН рассказал, куда, на самом деле, может идти украинское зерно
- 20:40 19.05.2022
- НАТО собирается применить "всеобъемлющее сдерживане" на Балтийском и Черном моряхи
- 20:10 19.05.2022
- Америка готова выделить Украине дополнительную помощь почти на 40 млрд долл
- 20:00 19.05.2022
- Скончался Вангелис - автор музыки к знаменитому фильму "Бегущий по лезвию"
- 19:55 19.05.2022
- Офис Гесека ООН пока не комментирует передачу итальянского проекта мирного урегулирования на Украине
- 19:11 19.05.2022
- Veolia продолжит свою деятельность в России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать