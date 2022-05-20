Небензя допустил, что Украина расплачивается за поставки оружия зерном

09:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Постпред РФ при ООН допустил, что Украина расплачивается за поставки оружия зерном. У России есть подозрения, что оно закачивается в зернохранилища европейских стран в качестве платы за получаемое Киевом оружие, отметил Василий Небензя.

«Зерно, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, вывозится из страны самым активным образом — как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. Так, как мы понимаем, Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение», — отметил российский постпред при ООН.

При этом дипломат отверг обвинения в адрес России в блокировке портов на Чёрном море.

«Вы утверждаете, что мы якобы блокируем возможность вывоза сельхозпродукции с Украины морским путём. Однако правда в том, что именно Украина продолжает блокировать в портах Николаева, Херсона, Черноморска, Мариуполя, Очакова, Одессы и Южного 75 иностранных судов из 17 государств и именно Украина заминировала акваторию», — подчеркнул Небензя.

Он добавил, что российские войска ежедневно открывают гуманитарный коридор для движения судов. Говорит Москва

