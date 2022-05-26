Россия разрабатывает комплекс ответных мер на санкции США — Захарова
09:05 26.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская Федерация разрабатывает комплекс ответных мер на санкции США. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы сейчас разрабатываем комплекс [ответных] мер, уже есть первое понимание, но без согласования со всеми заинтересованными сторонами я бы не хотела об этом говорить. Не потому, что я хочу потянуть эту интригу, абсолютно, но потому что мы действительно согласовываем это со всеми, кто на своем участке отвечает за эти вопросы», — сказала она в эфире Первого канала.
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