Президент Кубы сообщил, что не будет участвовать в Саммите Америк в США

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Кубы Мигель Диас-Канель не примет участия в предстоящем Саммите Америк в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в среду вечером (утро четверга мск) в «Твиттере».

«Могу вас заверить, что ни при каких обстоятельствах участвовать не буду, — говорится в записи. — Как всегда случалось в прошлом, голос Кубы будет услышан на 9-м Саммите Америк». По словам Диас-Канеля, США «оказывали огромное давление, чтобы положить конец справедливым и жестким требованиям большинства стран», которые добивались того, чтобы на встречу в верхах были приглашены все государства региона. «Мы благодарим за храбрую и достойную позицию страны, которые выступили против исключений», — отметил кубинский президент.

Саммиты Америк — встречи глав государств и правительств стран Западного полушария, которые проходят раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств, объединяющей более 30 участников. Первый форум такого рода состоялся в декабре 1994 года в Майами по инициативе Билла Клинтона, который тогда был президентом США.

В конце апреля помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс заявил журналистам, что представители правительств Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, скорее всего, не будут приглашены на встречу в верхах, которая пройдет в Лос-Анджелесе 6–10 июня.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор неоднократно заявлял, что не поедет на форум, если туда не позовут все страны региона, такую же позицию занял президент Боливии Луис Арсе. Свое намерение не участвовать в саммите выразил и президент Никарагуа Даниэль Ортега.