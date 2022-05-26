0
0
39
НОВОСТИ

Президент Кубы сообщил, что не будет участвовать в Саммите Америк в США

09:20 26.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Кубы Мигель Диас-Канель не примет участия в предстоящем Саммите Америк в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в среду вечером (утро четверга мск) в «Твиттере».

«Могу вас заверить, что ни при каких обстоятельствах участвовать не буду, — говорится в записи. — Как всегда случалось в прошлом, голос Кубы будет услышан на 9-м Саммите Америк». По словам Диас-Канеля, США «оказывали огромное давление, чтобы положить конец справедливым и жестким требованиям большинства стран», которые добивались того, чтобы на встречу в верхах были приглашены все государства региона. «Мы благодарим за храбрую и достойную позицию страны, которые выступили против исключений», — отметил кубинский президент.

Саммиты Америк — встречи глав государств и правительств стран Западного полушария, которые проходят раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств, объединяющей более 30 участников. Первый форум такого рода состоялся в декабре 1994 года в Майами по инициативе Билла Клинтона, который тогда был президентом США.

В конце апреля помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс заявил журналистам, что представители правительств Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, скорее всего, не будут приглашены на встречу в верхах, которая пройдет в Лос-Анджелесе 6–10 июня.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор неоднократно заявлял, что не поедет на форум, если туда не позовут все страны региона, такую же позицию занял президент Боливии Луис Арсе. Свое намерение не участвовать в саммите выразил и президент Никарагуа Даниэль Ортега.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:05 26.05.2022
Россия разрабатывает комплекс ответных мер на санкции США — Захарова
0
67
09:00 26.05.2022
В офисе Зеленского назвали «ударом в спину» предложения Запада уступить территории
0
83
22:00 25.05.2022
Киев не выдвигает условий для возобновления переговорв с РФ - МИД Украины
0
695
20:15 25.05.2022
Зеленский поддержал инициативу по введению виз для граждан РФ
0
719
18:45 25.05.2022
Глава ESA: У нас нет выбора, кроме как работать на МКС вместе
0
810
18:40 25.05.2022
Пенсия после индексации в среднем будет составлять 19 360 руб - Котяков
0
845
18:30 25.05.2022
Центробанк фиксирует увеличенние объема наличных денег в обращении
0
792
18:26 25.05.2022
В Подмосковье стартовал финал областного слета-соревнования «Школа безопасности»
0
713
18:15 25.05.2022
Путин: Наша главная задача — обеспечить дальнейшее повышение МРОТ
0
709
17:40 25.05.2022
Запорожская и Херсонская области не вернутся в состав Украины — МВД Запорожья
0
924

Возврат к списку