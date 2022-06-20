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Москва вошла в тройку рейтинга российских регионов по индексу социального благополучия

14:33 20.06.2022

В первой тройке рейтинга регионов России по индексу социального благополучия оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Магаданская область и Москва. Индекс, отражающий соотношение средней зарплаты и стоимости потребительской корзины, составлен Фондом развития гражданского общества, по данным Росстата за I квартал 2022 года.

Согласно материалам исследования, средняя зарплата к 1 марта в ЯНАО составляла более 119 тыс. руб. при стоимости потребительской корзины в примерно 23 тыс. руб. В Москве при зарплате в примерно 114 тыс. руб. стоимость потребительской корзины составляет чуть более 27 тыс. руб., а в Магаданской области соотношение 109 тыс. руб. к 26 тыс. руб. В десятку лучших регионов также значатся Чукотский автономный округ, Сахалинская область, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Санкт-Петербург, Якутия и Мурманская область.

Отметим, что на днях в ходе Петербургского международного экономического форума были представлены результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, составленного Агентством стратегических инициатив. В нем на первом месте Москва, на втором — Татарстан, на третьем — Подмосковье.

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