Андрей Воробьев: В этом году ждем в Подмосковье 16 миллионов туристов

10:50

Фото Антона Чернова



В эфире на радио Sputnik губернатор Московской областирассказал о том, как можно провести лето в Подмосковье. В частности, о различных местах отдыха, культурных и спортивных мероприятиях, которые ждут жителей и гостей региона в этом сезоне. В 2022 году ожидается 16 млн туристов.

В области 212 пляжей и зон отдыха у воды. Они пользуются большой популярностью – только в минувшие выходные их посетили 155 тыс. человек. На 104 пляжа завезли новый песок.

«Наша задача - сделать так, чтобы отдых и детей в летних лагерях, и взрослых был комфортным. Для этого мы информируем, рассказываем – куда ты можешь поехать, где провести время, чем заняться. В жару наибольшей популярностью пользуются места у водоемов. На всех пляжах, а их в Подмосковье порядка 200, дежурят спасатели, работаем с МЧС и волонтерами. Завозим туда песок из наших двух уникальных карьеров. Его качество (мы проводили анализ соответствующий) ничем не уступает мальдивскому. Устанавливаем урны, душ, площадки для пляжного волейбола. Водоемы мы тоже инспектируем, проводим анализ воды», - сказал Андрей Воробьёв.

Среди жителей и гостей Подмосковья в летнее время особенно востребованы парки. Губернатор отметил, что каждая зона отдыха должна соответствовать самым высоким стандартам.

«Прежде всего, нужна парковка, туалет, прокат, где ты можешь арендовать палки для скандинавской ходьбы, велосипед, самокат, причем и детский, и взрослый. Этим мы каждый год наполняем парки. Все это представляет интерес, как и спортивные соревнования - шахматы, настольный и большой теннис, волейбол, футбол, - сказал Андрей Воробьёв. - У нас 183 парка, видим рост посещений. Это радует, значит - качество удовлетворяет. Мы организовали обратную связь - посетитель может проинформировать, чего еще не хватает в парке. У нас есть голосования, комментарии в различных чатах, ресурсах, на почту приходит большое количество писем».

Свои предложения житель может написать, не выходя из парка - в чате его общественного совета, отсканировав QR-код, размещенный на стендах у входа и на официальных сайтах. В регионе активно развивается программа по созданию парков в лесах. Этим летом благоустраивают три лесопарка: Ольгинский в Балашихе, Авангард в Электростали и Лобненский лесопарк. Это будут полноценные зоны отдыха с велодорожками, с возможностью организации лыжной трассы, с игровыми и спортивными площадками. Всего за два ближайших года благоустроят 18 лесопарков.

«У нас большая программа, мы строим 50 парков в лесу. То есть большие пространства, оборудованные, с освещением, камерами безопасности. Очевидно, что мы будем и дальше заметно расти. Инвестируем деньги в благоустройство, в очистку лесов. Всегда приятно, когда не через завалы идешь, а по чистому лесу», - сказал губернатор.

Также Андрей Воробьёв отметил, что у жителей большой запрос на активный отдых.

«У нас с Романом Аркадьевичем Абрамовичем большая программа – это 135-километровая велотрасса, которая пройдёт от Яхромы, через Дмитров, Дубну. Мы первую часть открыли. В этом году ещё одну откроем. Всего у нас 480 км велодорожек. Важно понять, откуда ехать и куда. Поэтому на Яндекс.Картах вы можете нажать на значок велосипеда и появится удобная трасса для путешествия, - сказал Андрей Воробьёв. - Мы активно рекламируем и внедряем портал welcome.mosreg.ru и мобильное приложение «Мое Подмосковье» для того, чтобы четко было понятно, где находится пляж, парк, музей, прокат велосипедов, когда проходит фестиваль или где арендовать гостиницу, остановиться в глэмпинге».

А обо всех спортивных мероприятиях региона можно узнать на портале «Спорт Подмосковья» (sport.mosreg.ru), там же есть возможность записаться в секции. Только в июне его посетили свыше 70 тыс. человек.

«Мы видим большой запрос на велогонки. Первая – Gran Fondo Fest – прошла 5 июня. В июле у нас шахматный турнир – это тоже популярно. Сергей Карякин будет его открывать и сам примет участие. В августе традиционно пройдет кубок Александра Овечкина, а для футболистов - Игоря Акинфеева. Команды из разных регионов, детвора 12 лет, приезжают и соревнуются в футболе или хоккее. Это позволяет ребятам увидеть, на каком уровне они находятся, - сказал Андрей Воробьёв. - Легенды футбола – игроки «Спартака», «Динамо», члены сборной России прошлых лет, проводят матчи в разных городах. Спасибо нашим ветеранам, они это делают с удовольствием, от души».

В эфире Андрей Воробьев отметил, что этим летом Подмосковье ждет насыщенная культурная программа.

«С 1-го по 10-е июля в Клину пройдет традиционный Фестиваль Чайковского. Спасибо Денису Мацуеву, Юрию Абрамовичу Башмету. Фестиваль собирает большое количество любителей классической музыки. 14-17 июля «Лето.Музыка.Музей» пройдёт в Истре в Новом Иерусалиме. 5-7 августа - традиционный большой фермерский фестиваль «Сыр.Пир.Мир». Мы стараемся каждый следующий сделать лучше, комфортнее. Туда приезжают порядка 50 регионов - фермеры, которые заранее готовятся и продают свою продукцию», - сказал губернатор.

Также традиционно в Подмосковье приезжают паломники. Этим летом ожидается особенно много людей, поскольку 16-18 июля отмечается 600-летие обретения мощей Сергия Радонежского.

«У нас основные торжества в Сергиевом Посаде. Ожидаем 20 тыс. паломников. Люди также едут в Новый Иерусалим, Саввино-Сторожевский монастырь и еще в ряд мест, тот же Гремячий ключ, который мы оборудовали - ты можешь с семьей, друзьями окунуться в святой источник», - отметил Андрей Воробьёв.