Сбер расскажет о применении технологий искусственного интеллекта на саммите Machines Can See
17:10 30.06.2022
Представители Сбера примут участие в ежегодном саммите по компьютерному зрению и машинному обучению Machines Can See, который пройдёт 1 июля 2022 года в Москве. Он объединит ведущих специалистов в сфере компьютерного зрения и машинного обучения для обсуждения технологических трендов и обмена опытом. Сбер – стратегический партнер мероприятия.
Главная тема Machines Can See в этом году – синергия науки и практики для создания удобных и полезных сервисов с помощью технологий искусственного интеллекта. Спикерами научного и бизнес-треков саммита выступят авторитетные исследователи, в том числе члены команд Sber AI, SberDevices и Института искусственного интеллекта AIRI:
- Андрей Незнамов, управляющий директор-начальник Центра регулирования AI Сбербанка (тема – «Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта»);
- Андрей Кузнецов, руководитель направления по исследованию данных Sber AI (тема – «Мультимодальные архитектуры в задаче генерации изображений по описаниям»);
- Александр Капитанов, руководитель R&D команды Computer Vision SberDevices (тема – «Жестовое управление девайсами: от ассистентов до управления автомобилем»);
- Евгений Бурнаев, ведущий научный сотрудник Института искусственного интеллекта AIRI, профессор Сколтеха (тема – «Глубокое обучение для моделирования и реконструкции 3D-форм»);
- Денис Димитров, исполнительный директор по исследованию данных Sber AI, научный консультант Института искусственного интеллекта AIRI (тема – «Fusion Brain – исследовательская платформа для мультимодального и многозадачного обучения»).
«Машинное зрение сегодня стремительно развивается, в том числе силами наших специалистов, кардинально улучшает клиентский опыт и уже встроено в целый ряд бизнес-процессов и продуктов Сбера, – рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Поэтому саммит важен для нас с точки зрения обмена лучшими практиками и генерации прорывных идей, которые помогают Сберу создавать эффективные AI-решения для своих клиентов, сотрудников и партнеров».
Посетить саммит могут все желающие, участие бесплатное. Регистрация и подробная программа мероприятия, которое организует компания VisionLabs, доступны на сайте саммита.
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