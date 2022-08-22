Глава МИД Финляндии: Конфликт в Украине может длиться годами

09:43 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфликт на Украине может длиться годами, поскольку ни у Москвы, ни у Киева нет возможностей остановить его. Такое мнение в понедельник выразил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, выступая на координационной встрече с руководителями финских дипломатических миссий в Хельсинки.

«Конфликт на Украине может длиться годами, ни у Киева, ни у Москвы в настоящее время нет средств, чтобы остановить его», — считает он.