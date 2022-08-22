Болгария будет вести переговоры с "Газпромом", бизнес не справляется с ценами на газ
14:50 22.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Болгария в обязательном порядке проведет переговоры с компанией «Газпром экспорт» о поставке голубого топлива. Об этом в понедельник на брифинге по итогам заседания кризисного штаба, который решает проблемы в энергетике, заявил министр энергетики технического правительства страны Росен Христов.
«Болгарский бизнес не сможет справиться с высокой ценой на газ, что на практике делает неизбежными переговоры с „Газпром экспорт“ о возобновлении поставок газа в рамках действующего договора», — сообщил Христов, предположив, что достижение договоренности будет сложным. Переговоры о дополнительных поставках газа пройдут и с газовиками Азербайджана.
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