Болгария будет вести переговоры с "Газпромом", бизнес не справляется с ценами на газ

14:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Болгария в обязательном порядке проведет переговоры с компанией «Газпром экспорт» о поставке голубого топлива. Об этом в понедельник на брифинге по итогам заседания кризисного штаба, который решает проблемы в энергетике, заявил министр энергетики технического правительства страны Росен Христов.

«Болгарский бизнес не сможет справиться с высокой ценой на газ, что на практике делает неизбежными переговоры с „Газпром экспорт“ о возобновлении поставок газа в рамках действующего договора», — сообщил Христов, предположив, что достижение договоренности будет сложным. Переговоры о дополнительных поставках газа пройдут и с газовиками Азербайджана.