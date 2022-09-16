Путин: Оказалось, что земли на Украине давно проданы американским компаниям, они свое зерно вывозят

20:16 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большая часть вывозимого с Украины зерна принадлежит американским компаниям, которые владеют землями там, заявил президент России Владимир Путин, отвечая в пятницу на вопросы журналистов по итогам визита в Узбекистан.

«Американцы, кстати, прагматичный народ. Вот когда мы говорим о вывозе зерна с Украины, знаете, кто вывозит? Американские компании. Они собственники этого зерна в значительной части. Оказалось, что земли на Украине давно проданы американским компаниям, это их зерно, они свое зерно вывозят», — отметил глава российского государства.