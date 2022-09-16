0
0
79
НОВОСТИ

Путин: Оказалось, что земли на Украине давно проданы американским компаниям, они свое зерно вывозят

20:16 16.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большая часть вывозимого с Украины зерна принадлежит американским компаниям, которые владеют землями там, заявил президент России Владимир Путин, отвечая в пятницу на вопросы журналистов по итогам визита в Узбекистан.

«Американцы, кстати, прагматичный народ. Вот когда мы говорим о вывозе зерна с Украины, знаете, кто вывозит? Американские компании. Они собственники этого зерна в значительной части. Оказалось, что земли на Украине давно проданы американским компаниям, это их зерно, они свое зерно вывозят», — отметил глава российского государства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:40 16.09.2022
ГА ООН разрешила Зеленскому выступить дистанционно
0
137
19:38 16.09.2022
Российский еврейский конгресс собрался восстановить мир
0
146
19:20 16.09.2022
Путин еще не определился с участием в G20, но делегация РФ там будет
0
161
19:10 16.09.2022
Путин о контрнаступлении ВСУ: Ну посмотрим, как оно будет развиваться, чем оно закончится
0
359
19:00 16.09.2022
План СВО на Украине корректировке не подлежит - Путин
0
234
18:50 16.09.2022
Блинкен не планирует проводить личную встречу с Лавровым на ГА ООН - СМИ
0
226
18:35 16.09.2022
На границе Таджикистана и Киргизии идет стрельба -СМИ
0
224
18:20 16.09.2022
По «Турецкому потоку» без всяких сбоев идут поставки газа в Европу - Путин
0
246
17:40 16.09.2022
За распространение географических карт, оспаривающих целостность РФ, предлагают арестовывать
0
267
17:12 16.09.2022
Эрдоган хочет попросить у Путина скидку на газ в 25% и частичную оплату лирами — Bloomberg
0
294

Возврат к списку