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Добровольцам батальона «Барс-4» передали снаряжение от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева

12:08 27.10.2022

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Фото Александры Терец

Тактическое снаряжение передали добровольцам батальона «Барс-4» от губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Месяц назад в Балашихе губернатор вручал награды офицерам запаса - Александру Коновалову и своему полному тезке Андрею Воробьёву. Они добровольцами отправились на Донбасс в составе батальона «Барс-4» и проявили себя геройски. Офицеры рассказали, что в конце октября снова собираются отправиться в зону проведения специальной военной операции.

Разговор зашел и о дополнительном обмундировании, а также спецтехнике, которая нужна для выполнения боевых задач. По поручению губернатора на склад в Немчиновку Одинцовского городского округа доставили новые комплекты снаряжения и квадрокоптеры. Разгрузить и рассортировать амуницию помогали «Волонтеры Подмосковья». Уже в ближайшее время все это передадут подразделению добровольческого батальона «Барс-4».

«Слова благодарности от всего батальона! Мы этого очень сильно ждали, - поделился участник СВО от батальона «Барс-4» Юрий Сахаров, который после ранения помогает бывшим сослуживцам в сборе гуманитарной помощи. - Здесь снаряжение по ряду очень важных позиций. И отдельное спасибо за квадрокоптеры, в которых мы сильно нуждаемся».

Добровольцам батальона «Барс-4» передали:

- 4 квадрокоптера;

- 400 зимних спальных мешков;

- 400 утепленных резиновых сапог;

- 800 комплектов термобелья;

- 800 пар тактических носков;

- 400 пар тактических перчаток;

- 400 разгрузочных жилетов;

- 400 туристических сидений;

- 400 туристическх ковриков;

- 400 комплектов наколенников и налокотников.

В ближайшее время добровольцам также доставят 400 пар тактических берцев.

«Волонтеры Подмосковья» также поддержали бойцов добровольческого отряда. 21 сентября ребята передали 6 т продуктов длительного срока хранения и средства личной гигиены. Груз был собран в рамках акции «Доброе дело» благодаря поддержке жителей и предпринимателей Московской области.

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