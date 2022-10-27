Добровольцам батальона «Барс-4» передали снаряжение от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева
12:08 27.10.2022
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Фото Александры Терец
Разговор зашел и о дополнительном обмундировании, а также спецтехнике, которая нужна для выполнения боевых задач. По поручению губернатора на склад в Немчиновку Одинцовского городского округа доставили новые комплекты снаряжения и квадрокоптеры. Разгрузить и рассортировать амуницию помогали «Волонтеры Подмосковья». Уже в ближайшее время все это передадут подразделению добровольческого батальона «Барс-4».
«Слова благодарности от всего батальона! Мы этого очень сильно ждали, - поделился участник СВО от батальона «Барс-4» Юрий Сахаров, который после ранения помогает бывшим сослуживцам в сборе гуманитарной помощи. - Здесь снаряжение по ряду очень важных позиций. И отдельное спасибо за квадрокоптеры, в которых мы сильно нуждаемся».
Добровольцам батальона «Барс-4» передали:
- 4 квадрокоптера;
- 400 зимних спальных мешков;
- 400 утепленных резиновых сапог;
- 800 комплектов термобелья;
- 800 пар тактических носков;
- 400 пар тактических перчаток;
- 400 разгрузочных жилетов;
- 400 туристических сидений;
- 400 туристическх ковриков;
- 400 комплектов наколенников и налокотников.
В ближайшее время добровольцам также доставят 400 пар тактических берцев.
«Волонтеры Подмосковья» также поддержали бойцов добровольческого отряда. 21 сентября ребята передали 6 т продуктов длительного срока хранения и средства личной гигиены. Груз был собран в рамках акции «Доброе дело» благодаря поддержке жителей и предпринимателей Московской области.
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