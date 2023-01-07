К 2025 году население Литвы сократится с 2,8 млн до 2 млн - прогноз
13:10 07.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Рабочая группа Сейма (парламента — прим. ТАСС) по вопросам демографии подготовила прогноз динамики народонаселения на период до 2045 года. Население Литвы к тому времени драматически уменьшится до 2 млн человек», — говорится в сообщении.
В настоящее время в Литве проживает 2,841 млн человек. В 1992 году население балтийской республики составляло 3,7 млн. Таким образом, за последние 30 лет оно уменьшилось на 860 тыс. Примерно такое же сокращение численности эксперты прогнозируют в течение двух следующих десятилетий, так как уровень отрицательного прироста постоянно повышается.
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