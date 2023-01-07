0
0
0
НОВОСТИ

К 2025 году население Литвы сократится с 2,8 млн до 2 млн - прогноз

13:10 07.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Население Литвы, которое сейчас достигает около 2,8 млн человек, на протяжении следующих 20 лет будет неуклонно сокращаться и в 2045 году составит всего 2 млн человек. Такой прогноз экспертов обнародовал в субботу портал национального радио и телевидения Эл-эр-тэ.

«Рабочая группа Сейма (парламента — прим. ТАСС) по вопросам демографии подготовила прогноз динамики народонаселения на период до 2045 года. Население Литвы к тому времени драматически уменьшится до 2 млн человек», — говорится в сообщении.

В настоящее время в Литве проживает 2,841 млн человек. В 1992 году население балтийской республики составляло 3,7 млн. Таким образом, за последние 30 лет оно уменьшилось на 860 тыс. Примерно такое же сокращение численности эксперты прогнозируют в течение двух следующих десятилетий, так как уровень отрицательного прироста постоянно повышается.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:30 07.01.2023
Зеленский поздравил Маккарти и напомнил, что Киев рассчитывает на поддержку США
0
213
11:20 07.01.2023
В Успенском соборе Киево-Печерской лавры проходит служба раскольнической ПЦУ - трансляция
0
210
10:55 07.01.2023
США оказывает давление на Рим, чтобы ускорить отправку оружия Украине - СМИ
0
255
09:40 07.01.2023
Из-за морозов до 35 градусов в ЦФО объявлено штормовое предупреждение
0
362
09:35 07.01.2023
В годовщину штурма Байден вручил медали защитникам Капитолия
0
269
09:30 07.01.2023
На торги аукциона Sotheby's выставлено платье леди Дианы
0
272
20:08 06.01.2023
Талибы предлагают отдать британского принца Гарии под суд
0
878
17:05 06.01.2023
Компании могут вскоре начать пользоваться грузовыми авиаперевозками между Арменией и Турцией - СМИ
0
1076
15:40 06.01.2023
Нефть, которая обычно шла в Европу, куплена Китаем - СМИ
0
1362
13:00 06.01.2023
Донецк дважды обстрелян после начала объявленного Россией режима прекращения огня
0
1128

Возврат к списку