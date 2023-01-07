Новый субвариант омикрон-штамма коронавируса в РФ не выявлен - Роспотребнадзор

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый субвариант омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5 или «кракен» по состоянию на 6 января в России не выявлен. Об этом в субботу журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.



«По состоянию на 6 января 2023 года в РФ субвариант „омикрона“ XBB.1.5 „кракен“ не выявлен», — говорится в сообщении.



Согласно данным VGARus, в России доминирует штамм коронавируса «омикрон». На протяжении последних недель доля его варианта BA.2 менялась от 1,9% до 23,9%, доля сублинии «омикрона» BA.5 — от 66,7% до 96,5%.



«По заявлению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время признаков того, что новый подвариант коронавируса имеет особую тяжесть заболевания, нет, однако он более заразный», — добавили в пресс-службе.



