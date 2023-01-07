Новый субвариант омикрон-штамма коронавируса в РФ не выявлен - Роспотребнадзор
13:20 07.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«По состоянию на 6 января 2023 года в РФ субвариант „омикрона“ XBB.1.5 „кракен“ не выявлен», — говорится в сообщении.
Согласно данным VGARus, в России доминирует штамм коронавируса «омикрон». На протяжении последних недель доля его варианта BA.2 менялась от 1,9% до 23,9%, доля сублинии «омикрона» BA.5 — от 66,7% до 96,5%.
«По заявлению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время признаков того, что новый подвариант коронавируса имеет особую тяжесть заболевания, нет, однако он более заразный», — добавили в пресс-службе.
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