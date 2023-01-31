0
0
118
НОВОСТИ

Половина роста мирового ВВП в 2023 году будет приходиться на КНР и Индию — МВФ

11:05 31.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Половина роста мирового ВВП в текущем году будет приходиться на Китай и Индию, на США и еврозону — только 10%. Такие оценки привел во вторник главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша.

«На Китай и Индию вместе взятые будет приходиться половина мирового [экономического] роста в этом году, тогда как на США и еврозону <…> — только 10%», — сказал он на проходившей в Сингапуре пресс-конференции, посвященной публикации январского обновления к докладу МВФ о перспективах развития мировой экономики. Трансляция велась на сайте МВФ.

В упомянутом документе МВФ улучшил свой прогноз по темпам роста мирового ВВП до 2,9% в 2023 году и ухудшил до 3,1% в 2024 году. ВВП КНР в 2023 году, по оценке МВФ, увеличится на 5,2%, темпы роста экономики Индии в текущем календарном году ожидаются на уровне 5,4%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 31.01.2023
Силы РФ ударили по спецгруппе ВСУ, попытавшейся ночью прорваться в Запорожской области
0
18
12:00 31.01.2023
В России выявили 5 792 случая заражения коронавирусом за сутки
0
29
11:32 31.01.2023
В прошлом году из российского гражданства вышли 40 человек — МВД
0
96
11:20 31.01.2023
США готовы применить обычное и ядерное оружие для защиты Южной Кореи — Пентагон
0
118
11:00 31.01.2023
Общественное мнение в Европе сегодня не так монолитно, как хотелось бы США — Нарышкин
0
136
10:32 31.01.2023
Спецслужбы Израиля опасаются возможного ответа Тегерана после атак по объектам Ирана - СМИ
0
207
10:20 31.01.2023
МВФ ожидает сокращения темпов роста ВВП США до 1,4% в этом году и до 1% в 2024-м
0
201
10:05 31.01.2023
В Кременной нет необстреливаемых районов, но мирные жители остаются — Мирошник
0
216
10:00 31.01.2023
Бразилия не заинтересована в передаче оружия, которое может использоваться на Украине
0
198
09:32 31.01.2023
МВФ улучшил прогноз по ВВП РФ, ожидает его роста на 0,3% в 2023 году, на 2,1% в 2024-м
0
223

Возврат к списку