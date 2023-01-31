Половина роста мирового ВВП в 2023 году будет приходиться на КНР и Индию — МВФ
11:05 31.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Половина роста мирового ВВП в текущем году будет приходиться на Китай и Индию, на США и еврозону — только 10%. Такие оценки привел во вторник главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша.
«На Китай и Индию вместе взятые будет приходиться половина мирового [экономического] роста в этом году, тогда как на США и еврозону <…> — только 10%», — сказал он на проходившей в Сингапуре пресс-конференции, посвященной публикации январского обновления к докладу МВФ о перспективах развития мировой экономики. Трансляция велась на сайте МВФ.
В упомянутом документе МВФ улучшил свой прогноз по темпам роста мирового ВВП до 2,9% в 2023 году и ухудшил до 3,1% в 2024 году. ВВП КНР в 2023 году, по оценке МВФ, увеличится на 5,2%, темпы роста экономики Индии в текущем календарном году ожидаются на уровне 5,4%.
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