Половина роста мирового ВВП в 2023 году будет приходиться на КНР и Индию — МВФ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Половина роста мирового ВВП в текущем году будет приходиться на Китай и Индию, на США и еврозону — только 10%. Такие оценки привел во вторник главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша.

«На Китай и Индию вместе взятые будет приходиться половина мирового [экономического] роста в этом году, тогда как на США и еврозону <…> — только 10%», — сказал он на проходившей в Сингапуре пресс-конференции, посвященной публикации январского обновления к докладу МВФ о перспективах развития мировой экономики. Трансляция велась на сайте МВФ.

В упомянутом документе МВФ улучшил свой прогноз по темпам роста мирового ВВП до 2,9% в 2023 году и ухудшил до 3,1% в 2024 году. ВВП КНР в 2023 году, по оценке МВФ, увеличится на 5,2%, темпы роста экономики Индии в текущем календарном году ожидаются на уровне 5,4%.