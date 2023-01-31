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НОВОСТИ

В Москве выявили 1 359 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:32 31.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 359 против 1 519 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 346 738 случаев заражения.

Число умерших из-за ковида в Москве за сутки возросло на 13 против 12 днем ранее. Всего с начала пандемии в городе зафиксировали 47 889 смертей. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 2 458 — до 3 149 426.

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