В Москве выявили 1 359 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:32 31.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 359 против 1 519 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 346 738 случаев заражения.
Число умерших из-за ковида в Москве за сутки возросло на 13 против 12 днем ранее. Всего с начала пандемии в городе зафиксировали 47 889 смертей. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 2 458 — до 3 149 426.
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