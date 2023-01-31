В Восточном Иерусалиме вспыхнули столкновения между силами Израиля и арабами — СМИ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столкновения между палестинцами и израильскими силовиками вспыхнули во вторник в районе Джабаль-эль-Мукабер в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщило палестинское агентство Ар-Рай со ссылкой на источники.

По сведениям агентства, местное население объявило всеобщую забастовку в знак протеста против политики израильских властей. Арабы перекрыли ряд улиц района. На распространенных агентством фотографиях видна улица, перекрытая горящими покрышками.

Информацию о столкновения в Джабаль-эль-Мукабер подтвердил телеканал «Аль-Джазира». О жертвах или раненых не сообщается.