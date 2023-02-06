Путин наградил Пускепалиса орденом Мужества посмертно

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества художественного руководителя Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова Сергея Пускепалиса посмертно.

Как говорится в указе главы государства, опубликованном в понедельник на официальном портале правовой информации, Пускепалис награжден «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга».

Сергей Пускепалис погиб 20 сентября 2022 года в аварии на трассе М-8 в Ростовском районе Ярославской области. Микроавтобус Ford Transit, в котором находился заслуженный артист РФ, столкнулся по касательной со встречным грузовиком, а потом выехал на встречную полосу, где врезался в фуру. Бронированный микроавтобус, который актер перегонял в Москву, был приобретен им для защитников Донбасса во время спецоперации.