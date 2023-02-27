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НОВОСТИ

Агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг банка БРИКС на уровне «АА+»

12:05 27.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг базирующегося в Шанхае Нового банка развития (НБР), который был создан странами БРИКС, на уровне «АА+», прогноз стабильный. Об этом говорится в пресс-релизе банка, опубликованном в понедельник на сайте финансовой организации.

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