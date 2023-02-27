Агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг банка БРИКС на уровне «АА+»

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг базирующегося в Шанхае Нового банка развития (НБР), который был создан странами БРИКС, на уровне «АА+», прогноз стабильный. Об этом говорится в пресс-релизе банка, опубликованном в понедельник на сайте финансовой организации.