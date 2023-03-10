Пособия женам мигрантов надо назначать при условии знания русского языка, считает Фадеев

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выплату социальных пособий женам мигрантов необходимо увязать со знанием ими русского языка. Об этом заявил в пятницу глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на совещании по миграции у губернатора Калужской области Владислава Шапши.

«Хочешь получать соцпособие — будь добра, учи русский язык. Нас могут обвинить в наступлении на их права. Но это защита прав российских граждан. Это потребность общества», — заявил глава СПЧ.

Так Фадеев прокомментировал озвученную на совещании информацию о том, что многие жены мигрантов не знают и не хотят учить русский язык, что плохо сказывается на адаптации их детей в российских школах.