Зеленый Марафон Сбера объединил более 110 тысяч бегунов по всей стране

15:03

Фото пресс-службы Сбера



Более 110 тыс. человек приняли участие в юбилейном Зеленом Марафоне Сбера, который прошел уже в 10-й раз. На старт одного из крупнейших забегов в России вышли любители бега в 60 городах – от Южно-Сахалинска до Калининграда, – которые соревновались на дистанциях от 4,2 км до 42,2 км.

В Москве старт и финиш забега состоялись на Васильевском спуске. В программу вошли дистанции на 500 м (для детей), 4,2 км (в том числе в командном зачете), 10 км (включая отдельный зачет для людей на инвалидных колясках), 21,1 км и 42,2 км, а также впервые – скандинавская ходьба на 4,2 км.

По традиции Зеленый Марафон стал не только спортивным, но и благотворительным праздником. Потому Сбер расширил благотворительную составляющую марафона. В канун Дня защиты детей сегодня совместно с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» стартовал сбор средств в поддержку акции «Мир открытых возможностей» для детей с особенностями развития. Семьи, где воспитываются такие дети, нуждаются в особой поддержке: психологической, педагогической, финансовой. Во всех городах, где проходит Зеленый Марафон, каждый может сделать пожертвование. Сама акция продлится до 1 сентября 2023 года.

«Мы в этом году добавили к смыслам нашего Зеленого Марафона еще одну очень важную, на наш взгляд, миссию – это помощь детям с ограниченными возможностями, в первую очередь детям, которые находятся на новых территориях, – отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. – Мне кажется, это очень правильно и вдохновит многих. Когда я сам делал свое перечисление, то увидел, что уже было собрано 10 с половиной миллионов рублей. Благодаря участию многих неравнодушных людей в нашей акции дети смогут получить квалифицированную помощь специалистов. Это уже хороший результат, но при этом у всех желающих еще есть возможность помочь, так как наша благотворительная акция будет продолжаться все лето».