Суд в Москве арестовал американского музыканта по делу о сбыте наркотиков

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хамовнический суд Москвы в субботу заключил под стражу гражданина США, музыканта группы «Лови ночь» Трэвиса Лика по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Лика Майкла Трэвиса меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 августа 2023 года. Он обвиняется по п. „г“ ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере)», — сказали в пресс-службе, добавив, что ранее по этому делу была арестована знакомая Лика россиянка Валерия Гробанюк. В случае признания их вины фигурантам грозит до 12 лет колонии.

По информации на странице Лика во «ВКонтакте», он — вокалист российской группы «Лови ночь», также ранее сотрудничал с ансамблем «Тараканы». Ранее проходил службу в ВВС США. В пресс-службе суда уточнили, что он служил в воздушно-десантных войсках.