Польша согласовала с соседними странами продление запрета на ввоз зерна с Украины

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия согласовали общую декларацию о продлении запрета на ввоз зерна с Украины с сохранением транзита. Об этом заявил в среду министр сельского хозяйства и развития сельской местности республики Роберт Телус на совместной пресс-конференции по итогам консультаций в Варшаве с коллегами из соседних стран.

«Мы подготовили и подписали нашу общую декларацию пяти стран, касающуюся продления запрета ввоза в наши страны зерна, а также в нашей декларации есть общая позиция, что мы открыты для транзита», — указал он.