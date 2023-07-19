Польша согласовала с соседними странами продление запрета на ввоз зерна с Украины
16:12 19.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия согласовали общую декларацию о продлении запрета на ввоз зерна с Украины с сохранением транзита. Об этом заявил в среду министр сельского хозяйства и развития сельской местности республики Роберт Телус на совместной пресс-конференции по итогам консультаций в Варшаве с коллегами из соседних стран.
«Мы подготовили и подписали нашу общую декларацию пяти стран, касающуюся продления запрета ввоза в наши страны зерна, а также в нашей декларации есть общая позиция, что мы открыты для транзита», — указал он.
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