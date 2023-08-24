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Пять стран станут новыми членами БРИКС - СМИ

09:00 24.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия станут новыми участниками объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), сообщил в среду женевский корреспондент бразильского портала UOL Жамил Шад со ссылкой на проект итогового документа саммита группы.

По информации журналиста, одним из основных критериев выбора был географический фактор, который должен обеспечивать региональный баланс внутри объединения. В соответствии с этим принципом, как пишет Шад, рассматривается также присоединение к блоку еще одной африканской страны. Кроме того, в будущем власти Бразилии хотели бы видеть в составе объединения Индонезию, однако Джакарта пока не готова присоединиться к БРИКС, отмечает он.

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Ранее министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор сообщила, что лидеры стран БРИКС согласовали документ, в котором прописаны принципы принятия в объединение новых членов. Всего заявки на вступление в БРИКС подали 22 страны.

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