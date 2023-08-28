Курды блокировали северо-восточные районы Сирии, где вспыхнули волнения арабских жителей

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курдские формирования «Силы демократической Сирии» (СДС) ввели комендантский час в подконтрольных им районах на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор, где вспыхнули волнения арабских жителей. Как сообщил телеканал Al-Ekhbariya, курдские власти пошли на такой шаг после того, как в ряде мест вспыхнули столкновения между бойцами СДС и ополченцами арабских племен.

По его информации, возмущение арабов вызвал арест курдами главы так называемого Военного совета Дейр-эз-Зора Ахмеда Хбейля, который был в 2017–2019 гг. союзником СДС в войне против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Брат полевого командира Джаляль Хбейль призвал арабских жителей к неповиновению курдским властям и захвату казарм СДС в Дейр-эз-Зоре. В ответ курды перебросили подкрепления из соседней провинции Ракка.

По сведениям агентства SANA, перестрелки между отрядами СДС и арабскими ополченцами произошли в 14 населенных пунктах, обе стороны понесли потери убитыми и ранеными.

Ранее жители арабских районов провели массовые акции протеста против принудительного набора курдами молодежи из местных племен в ряды СДС. Демонстранты требовали прекратить насильственные захваты лиц призывного возраста с целью включения их в состав формирований СДС.