Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба уходит с должности — источник
11:20 05.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Инал Ардзинба, руководивший Министерством иностранных дел Абхазии с ноября 2021 года, написал заявление об освобождении от занимаемой должности. Информацию об этом, появившуюся в социальных сетях, подтвердили ТАСС в МИД республики.
«Ардзинба сообщил коллективу о том, что уходит с должности министра иностранных дел и написал соответствующее заявление», — сказал ТАСС сотрудник МИД.
Официальной информации об освобождении Ардзинбы с должности пока нет.
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