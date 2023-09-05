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Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба уходит с должности — источник

11:20 05.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инал Ардзинба, руководивший Министерством иностранных дел Абхазии с ноября 2021 года, написал заявление об освобождении от занимаемой должности. Информацию об этом, появившуюся в социальных сетях, подтвердили ТАСС в МИД республики.

«Ардзинба сообщил коллективу о том, что уходит с должности министра иностранных дел и написал соответствующее заявление», — сказал ТАСС сотрудник МИД.

Официальной информации об освобождении Ардзинбы с должности пока нет.

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