Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба уходит с должности — источник

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инал Ардзинба, руководивший Министерством иностранных дел Абхазии с ноября 2021 года, написал заявление об освобождении от занимаемой должности. Информацию об этом, появившуюся в социальных сетях, подтвердили ТАСС в МИД республики.

«Ардзинба сообщил коллективу о том, что уходит с должности министра иностранных дел и написал соответствующее заявление», — сказал ТАСС сотрудник МИД.

Официальной информации об освобождении Ардзинбы с должности пока нет.