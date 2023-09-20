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Путин принял приглашение посетить Китай для участия в форуме «Один пояс — один путь»

15:00 20.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что с удовольствием принял предложение Си Цзиньпина посетить в октябре Китай для участия в форуме «Один пояс — один путь».

«Конечно, я с удовольствием принял приглашение председателя Китайской Народной Республики [Си Цзиньпина] посетить Китай в октябре этого года в рамках мероприятия в продвижение идеи председателя [КНР], которая уже имеет такой международный бренд — „Один пояс — один путь“, — сказал он на встрече с членом политбюро ЦК КПК, руководителем канцелярии комиссии по иностранным делам Ван И.

Путин подчеркнул, что это полностью соответствует интересам России и Китая, «интегрирует и наши идеи создания большого евразийского пространства». «И действуем достаточно синхронно», — добавил он.

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